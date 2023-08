Caso 'ítems fantasmas': Angélica Sosa buscará salir de prisión este miércoles

"No hay forma de que la justicia pueda fallar en contra de la libertad de la arquitecta (Sosa), ya que cuatro tribunales se han pronunciado a su favor de manera consistente. Esta no debería ser la excepción, ya que eso contradiría el sentido común", afirmó Heredia, en contacto con EL DEBER.



El jurista explicó que si el veredicto judicial resulta favorable, Sosa podrá salir de prisión sin obstáculos, ya que previamente había obtenido libertad irrestricta en el caso BRT y medidas sustitutivas en los casos de contratos irregulares y 'Prestín'.



Heredia recordó que, en el pasado, Sosa también ya había obtenido la liberación de la detención preventiva en el caso de los 'ítems fantasmas', pero el Ministerio Público amplió la investigación, lo que llevó al juez Primo Flores a ordenar una nueva detención.



"En el caso de los 'ítems fantasmas', ya ha cumplido con todos los requisitos, incluso pagando la fianza. Por lo tanto, debería ser liberada de inmediato. Todos los procedimientos se han completado", aseguró Heredia.



Respecto al estado de ánimo de la exalcaldesa Sosa, el abogado afirmó que mantiene la esperanza de ser liberada debido a su delicado estado de salud, que requiere atención especializada.



"Sufre de pérdida de conciencia constante, desmayos y descompensación debido a problemas en su flujo sanguíneo, que podrían desencadenar una situación grave en cualquier momento", señaló.



A través de una carta manuscrita, Sosa también se refirió a su salud. “Los diagnósticos clínicos de los médicos públicos del Estado han advertido la urgencia de intervenirme quirúrgicamente por el estado grave de mis arterias y a pesar que mi situación es tan delicada, no claudicaré en reclamar mi inocencia y mi libertad”, escribió.