Caso ítems fantasmas: el exsecretario Recaudaciones de Percy volvió de un viaje y se presentó a la Fiscalía

El exsecretario municipal de Recaudaciones durante toda la gestión del exalcalde Percy Fernández, considerado hombre fuerte y de confianza profesional, Joaquín Crapuzzi Castelho, regresó de su viaje a Panamá y la mañana del martes se presentó a la Fiscalía anticorrupción de Santa Cruz junto a su abogado. El implicado aseguró desconocer el caso de los supuestos ítems fantasmas, que es motivo de una investigación por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Crimen (Felcc) y de fiscales.

La presencia de la exautoridad fue confirmada a EL DEBER por la Policía, así como la comisión especial de la Fiscalía que desarrollan pesquisas del caso ítems fantasmas que acumula cada día más elementos de pruebas, actores y evidencias en torno a las jugosas ganancias de dinero de manera ilícita.

Tras confirmarse el regreso de Crapuzzi, en la Fiscalía se informó que se emitirá citación formal contra él, para que declare como testigo.

Joaquín Crapuzzi, ingresó a la Fiscalía mientras los agentes de la Felcc y la comisión fiscal integrada por el coordinador Javier Cordero y las fiscales Yolanda Aguilera y Marcela Terceros, desarrollaban tareas como allanamientos, elaboración de documentación legal y otras diligencias en el caso ítems.

En ese momento con marcada expectativa los medios de comunicación en las puertas de la Fiscalía esperaban la presencia de la exconcejal Romy Paz, madre de la denunciante Valeria Rodríguez Paz que acudió al ser citada para declarar en calidad de testigo.

El 6 de este mes, Crapuzzi, después de estallar el escándalo de los ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz y de revelarse una larga lista de funcionarios entre los que él figuraba, apareció en una fotografía en el aeropuerto de Viru Viru a punto de abordar un vuelo y salir del país.

Luego después de horas que se difundiera su fotografía en redes sociales y medios de comunicación, el exfuncionario, en contacto con EL DEBER, dijo que estaba en Panamá cumpliendo un viaje programado hace ocho meses. “Tenía boleto pagado desde abril para la boda de un amigo, me compré el pasaje en una agencia y lo pagué en cuotas”, dijo. Aseguró que hasta antes de abordar el vuelo no fue involucrado en el caso y no tenía ninguna restricción.

Crapuzzi además dijo que “el que escapa de un país no sale de un aeropuerto. Una vez termine mi vacación, en unos 10 días, estoy dispuesto a declarar y apoyar en el proceso de investigación”, dijo. Horas antes el diputado del MAS Rolando Cuéllar aseguró que ampliaría denuncia contra él por los ítems fantasmas. EL DEBER trató de comunicarse con Crapuzzi pero no respondió el llamado a su teléfono.

La tarde de ayer los agentes de la Felcc y fiscales procedieron al allanamiento de un inmueble ubicado en la avenida Marayaú, Condominio La Hacienda del Urubó, dentro de las investigaciones por el caso ítems. Al término de la diligencia se informó que durante la requisa se secuestró documentación importante que será motivo de análisis y peritajes.

