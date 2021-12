Caso ítems fantasmas: Ministerio Público emite citación para Sosa como testigo y ella asegura que no piensa salir del país

Escucha esta nota aquí

“Personas mal intencionadas han venido haciendo circular en las redes sociales que estoy planificando salir del país. Quiero decirle a mi pueblo, de frente como siempre lo he hecho, que estoy y seguiré estando en Santa Cruz, no me voy a ir”, escribió la exalcaldesa Angélica Sosa en su cuenta de Facebook.



El Ministerio Público anunció las citaciones para Sosa en calidad de testigo por el caso ‘ítems fantasmas'. “Estamos a la espera de que se reciban las declaraciones en calidad de testigos de seis personas, entre ellas está la exalcaldesa Angélica Sosa”, explicó la fiscal Marcela Terceros, que forma parte de la comisión que indaga el caso.

Sosa además afirma que se someterá a investigación de cualquier tipo y exige que sea amplia y profunda con relación a los supuestos ítems fantasmas creados durante su gestión.

“Por la gracia de Dios, todas las noches duermo tranquila, por ello no tengo temor a ningún proceso. Agradezco el apoyo moral que he recibido de miles de personas que me han hecho llegar en estos últimos días, eso me compromete a seguir adelante y afrontar con mayor fortaleza las malas intenciones de personas inescrupulosas”, dijo la exalcaldesa.

Por su parte, Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, aseguró que ella se presentará a declarar aclarando que Antonio Parada Vaca, el principal investigado en el caso, no fue director de recursos humanos durante la gestión de su defendida, quien asumió las riendas de la Alcaldía en 2020.

A decir de Justiniano, Sosa puede explicar cómo se elaboran las planillas, las cuales pasan por una serie de funcionarios que no fueron contratados durante su gestión ni la del exalcalde Percy Fernández.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, se refirió al caso. “Esperamos que la justicia pueda caer inmediatamente con todo el peso de la ley y que quienes han cometido estos delitos puedan estar donde corresponde”, dijo.

Mamani indicó que son millones de bolivianos que se han malgastado y podrían haber servido para cubrir necesidades de la gente en esta época de pandemia.

La comisión de fiscales que investiga el caso ítems fantasmas ya ha emitido las citaciones para que los involucrados en el caso se presenten a declarar.

El caso ítems fantasmas fue revelado por Valeria Rodríguez Paz, exesposa de Parada Vaca. Rodríguez señala que su exesposo habría creado 800 ítems de manera irregular y cobrado el sueldo correspondiente a esos funcionarios fantasmas durante la gestión 2017, en la que ocupaba el cargo de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.





