Caso ítems fantasmas: Perovic guarda silencio para evitar distorsiones

Sergio Perovic había acudido al Ministerio Público de forma voluntaria para dar su versión en el caso ítems fantasmas. Ayer cambió de opinión y cuando lo citaron formalmente decidió guardar silencio, según él por el temor a que lo mal interpreten. El esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa es acusado de ser parte de una supuesta red de corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, según una de las declaraciones.

“Para evitar cualquier tipo de distorsión en su declaración o que se la malinterprete, (Sergio Perovic) ha decidido, por sugerencia nuestra como su defensa legal, acogerse a su derecho de guardar silencio”, informó Jerjes Justiniano, abogado de Perovic.

Según el jurista, Perovic se presentó ante la Fiscalía por dos razones: la primera, para “dar la cara” y la segunda, para demostrar un “domicilio procesal” para cualquier otra actuación que realicen los investigadores por la indagación sobre el caso ítems fantasmas.

Justiniano acotó que sugirió a Perovic que guarde silencio en el proceso interrogatorio debido a que al ser esposo de Sosa puede haber -dijo- alguna mal interpretación por parte de los investigadores.

Por su parte, Perovic, quien la semana pasada había hablado con los medios y aseguró que colaboraría con las investigaciones de la Fiscalía, ayer se mostró esquivo ante las consultas de los periodistas y solo se limitó a decir: “Yo no tengo nada que declarar. Muchas gracias”.

Acusación contra Perovic

El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña Javier Cedeño, quien guarda detención preventiva en el penal de Palmasola, en su declaración como denunciado acusó a Sosa y Perovic de montar una supuesta red de corrupción al interior del municipio durante la gestión del partido Santa Cruz para Todos (SPT).

Perovic regresó a Bolivia el 23 de diciembre luego de estar vinculado a un proyecto de trabajo en Brasil. Al aterrizar en Santa Cruz de la Sierra se mostró sorprendido por la investigación contra la exalcaldesa Sosa y calificó como una traición la declaración que emitió Javier Cedeño.

“No puedo decir nada porque todo es falso, no puedo decir nada porque no sé a quién se refiere, apenas lo conozco al señor (Javier Cedeño) y no tengo ninguna declaración sobre ese tema, ni sé a qué se está refiriendo. Lo conozco (a Cedeño) y me llama la atención este grado de traición, no sé si es saña contra mi persona. Yo no le hice nada. Yo ni lo conocía, solo tuve relación a través de los eventos a los que yo acudía con mi esposa y de ahí no tiene ninguna relación ni de amistad ni de nada. Era una persona más del municipio”, decía Perovic.

Justiniano acotó que Perovic está presto para seguir colaborando en la investigación y que llegará a la Fiscalía en caso de que lo citen. El abogado dijo que el esposo de Sosa no abandonará el país.

Ayer, el alcalde Jhonny Fernández, desde su aislamiento, afirmó que se presentará a declarar ante la Fiscalía por el caso ítems fantasmas y recordó que en dos ocasiones solicitó ampliar su testimonio. Este pronunciamiento se da luego de que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que citarán a la autoridad edil.