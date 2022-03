Caso ítems: Mery Balcázar es beneficiada con medidas sustitutivas y se defenderá en libertad

Escucha esta nota aquí

Mery Balcázar logró beneficiarse con medidas sustitutivas este jueves, luego de una audiencia que duró más de seis horas. La acusada saldrá de la cárcel de Palmasola para defenderse en libertad por el proceso que se le sigue por su presunta participación en el caso de los 800 ítems fantasmas detectados en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

En la audiencia de apelación el vocal Julio Melgar Alba, de la Sala Penal Tercera, determinó arresto domiciliario y una fianza para Balcázar. De esta manera saldrá de Palmasola, donde cumplía detención por 120 días desde el pasado 27 de enero.

“Las medidas sustitutivas a detención preventiva implica una fianza económica de 50 mil bolivianos, que firme el libro (de acta) ante el Ministerio Público cada siete días, arresto domiciliario con escolta y finalmente la orden de arraigo en la dirección de Migración. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la determinación y la comisión de fiscales vamos a analizar que determinación tomar”, comentó el fiscal Iván Quintanilla.

Por su parte el fiscal Daniel Fernández también cuestionó la determinación del vocal Julio Melgar y lamentó que no dejaron fundamentar los riesgos procesales a los representantes de la Fiscalía. “Se le ha pedido al vocal citar de sentencia constitucional con la cual ordenó las medidas sustitutivas, pero nos ha manifestado ‘no me acuerdo’. Esto no es aceptable para un juez de su categoría”, comentó.

Por su parte Balcázar salió escoltada por los policías de la Sala Penal Tercera y evitó dar declaraciones a los medios, pese a que los periodistas le consultaron sobre la obtención de las medidas sustitutivas con las cuales se benefició.

Los delitos por los que está siendo procesada son: incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según las indagaciones preliminares, Balcázar era la persona que se encargaba de abrir las cuentas de ahorro y repartir sus tarjetas, aprovechando que trabajaba en la Cooperativa Jesús Nazareno.

