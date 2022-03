Caso Lamia: justicia brasileña libera a Celia Castedo debido a que Bolivia no tramitó su extradición

Escucha esta nota aquí

La justicia brasileña le otorgó la libertad a Celia Castedo Monasterio, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (Aasana), que estaba detenida en el Establecimiento Penal de Mujeres de Corumbá, sindicada de autorizar el vuelo de LaMia en el que se transportó el club Chapecoense y que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia, dejando un saldo de 71 personas muertas.

Fue el Tribunal Supremo Federal de Brasil que le revocó este martes 29 de marzo la medida de detención preventiva con fines de extracción a Castedo, luego de que su abogado defensor Armando da Silva Souza, presentara una solicitud de libertad.

El jurista brasileño explicó al Diário Corumbaense que la justicia decidió otorgarle la libertad a la extrabajadora de Asaana debido a que el Estado boliviano no tramitó su extradición, pese a que en el país se le sigue un proceso por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte e incumplimiento del deber, por lo cual fue agregada a la lista roja de difusión de la Dirección Nacional de Interpol en La Paz, Bolivia.

“Bolivia no ha respondido a las solicitudes de extradición de Brasil. El ministro André Mendonça ordenó el archivo del proceso de extradición por pérdida sobrevenida del objeto. El Estado (boliviano) permaneció inerte, no hizo nada, fue convocado varias veces. Ahora está en libertad y no habrá restricciones que cumplir, como el uso de una tobillera electrónica. Celia no debe quedarse en Corumbá, tendrá que presentarse en Bolivia, pero le corresponde a su defensa en ese país monitorear la situación”, explicó Souza al diario brasileño.

Asimismo, el abogado señaló que entre los fundamentos de su solicitud de libertad explicó que Castedo “no es inspectora, no es autoridad y no es experta en seguridad de vuelo por parte de la AASANA, solo una simple empleada de apoyo, sin tener conocimiento de las características del avión, y sin tener competencia para cambiar o modificar los planes de vuelo”.

Estuvo detenida seis meses

La boliviana fue detenida el 23 de septiembre de 2021 en la ciudad brasileña de Corumbá, frontera con el municipio boliviano de Puerto Quijarro, donde permaneció encarcelada en el Establecimiento Penal de Mujeres esperando su solicitud de extradición, la cual nunca llegó.

Según la Policía Federal, Castedo era especialista en seguridad de vuelo y, en su momento, "incumplió fraudulentamente los requisitos mínimos de procedimiento para la aprobación del plan de vuelo de la aeronave de Lamia", ya que, en el programa presentado, la autonomía de vuelo no era la adecuada para el viaje.

Lea también El Deber Caso LaMia: Exfuncionario de la DGAC pide incluir en el proceso a la encargada de revisar las pólizas Nelson Carpio presentó un memorial solicitando la ampliación del proceso en contra de Judith Vera, quien era la directora de registro aeronáutico de la DGAC, en 2016, año en que se registró el accidente del avión LaMia

​