Caso Las Londras: juez Hurtado busca enfrentar a víctimas y agresores en una audiencia

A casi siete meses del ataque en Las Londras por un grupo de encapuchados armados que secuestró, torturó y vejó a policías, periodistas y trabajadores agrícolas, tres de los autores identificados por las víctimas, imputados y con mandamiento de apremio en su contra, enviaron memoriales al juez que conoce la causa en Guarayos, pero curiosamente la Policía no los detiene, no ejecuta las órdenes por lo que siguen gozando de libertad.

Se trata de Martín Tejerina Villalobos, Nelson Revadeneira Escalante y Nicolás Ramírez Taboada.

Según las diligencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, estos fueron identificados por las víctimas como los principales autores del ataque armado junto a Paulino Camacho Vedia y Ever Sixto Canaza, que permanecen detenidos en la cárcel de Okinawa.

El juez de Guarayos, Roberto Hurtado, al recibir los memoriales les fijó audiencia presencial en esa población prevista para ayer, a la que tenían que presentarse todas las víctimas, pero el acto fue suspendido para el 21 de este mes, de manera presencial.

Exponer de frente a las víctimas

La defensa de las víctimas representada por la jurista Raquel Guerrero, además del presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, calificaron la decisión judicial como funesta y que lo único que busca es exponer a las víctimas de frente ante el peligro en Guarayos, donde los detenidos se presenten con sus seguidores de los interculturales y de la Central de la Federación Única de Campesinos.

La abogada Guerrero, lamentó la decisión. Recordó sin embargo que cuando fue detenido el primer autor Ever Sixto Canaza, el juez Roberto Hurtado de oficio fijó audiencia en Santa Cruz pero virtual.

Guerrero manifestó que ni la Fiscalía ni tampoco el juez consideran que las víctimas, entre policías, periodistas y civiles, siguen afectados por el ultraje físico y sicológico a manos de encapuchados armados que tomaron Las Londras aquel 28 de octubre de 2021. Señaló que se debe considerar que las víctimas incluso están bajo régimen y atención de sicólogos, pero por encima de esa situación humana se fijan audiencias presenciales en Guarayos.

Martín Tejerina Villalobos, Nelson Revadeneira Escalante, Nicolás Ramírez Taboada, Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, son considerados, según las investigaciones, como los más violentos. En los actuados registra que un policía que sufrió golpes y le quebraron cuatro costillas reconoció a los autores. “Uno de ellos incluso me pasó un cuchillo por el cuello como señal de cortarme la cabeza cuando todos estábamos tendidos en el suelo. Me sacaron mi reloj y dispararon tres veces en mi oído”, dijo el policía.

De la misma manera entre los periodistas reconocieron a los autores que apuntaron, los secuestraron por más de siete horas y destrozaron a tiros la cámara del periodista Percy Suárez.

Hay 22 citaciones sin ejecutar

Para la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, dirigida por Roberto Méndez, hay una clara finalidad de neutralizar el caso Las Londras, de cansar a las víctimas para favorecer a los pistoleros. Hay pendientes 22 citaciones a los responsables del ataque armado, tres mandamientos que no se ejecutan por la Policía.

Como un homenaje a los periodistas, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, a través de Roberto Méndez, presentó el libro titulado “Periodismo vs. Terramafia”, que revela el martirio que sufrieron y siguen soportando las víctimas en busca de justicia. El libro será adjuntado como prueba de cargo ante la Fiscalía y la justicia.

