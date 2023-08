Caso Marset: 10 de los 12 acusados son enviados a la cárcel por 180 días

Las dos personas a las que la Justicia dictó medidas sustitutivas son mujeres y, debido a que tienen a su cargo a menores de edad, ellas no cumplirán la medida extrema de detención preventiva, pero deberán acudir a firmar un libro de registro en la Fiscalía. Además, se les ha prohibido concurrir a los inmuebles que fueron allanados por la Policía y la Fiscalía.



Otra de las medidas impuestas para las dos mujeres en libertad es el arraigo, por lo que tienen prohibido salir del país y tampoco podrán ponerse en contacto con los demás investigados por el caso del narcotraficante Sebastián Marset.



La jueza Livia Alarcón Aranda indicó que las armas, los inmuebles y los vehículos de propiedad de Marset se encuentran en calidad de secuestro y que el Ministerio Público, como ente investigador, valorará otras medidas.



“Se ha determinado la medida excepcional de detención preventiva para diez de los imputados, mientras que, para dos personas de sexo femenino que han acreditado que tienen niños menores de edad, de seis años, se ha dispuesto medidas de carácter personal, estas son Lisy P. A. y Nanci G.”, informó la jueza.



Entre los enviados a Palmasola están dos reconocidos futbolistas Gualberto M. O. y Christian Marcelo L. L., quienes eran parte del equipo de fútbol Los Leones F.C. El Torno, club de propiedad del uruguayo.



Además de los dos futbolistas, los otros detenidos vinculados con Marset son: José A.P.M., Carlos Andrés D. P., Erwin Junior H. C., Roswel S. M., Lucas C. G., Ariel A. P., José Jorge D. C. y una mujer, Aracely M. J.



Los investigados fueron aprehendidos el fin de semana luego de que Marset se diera a la fuga tras ser alertado de las operaciones de Inteligencia de la Policía. Incluso, su personal de seguridad secuestró a dos efectivos de la Policía.



Las autoridades informaron que Marset huyó con su esposa y sus tres hijos, no descartan que se encuentre armado, ya que en los inmuebles allanados y precintados se encontró 17 armas de grueso calibre, vehículos de diferentes gamas. Además, tres de los cuatro vehículos que habían sido utilizados para su fuga, ya fueron encontrados abandonados en diferentes zonas de la capital cruceña.