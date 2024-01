Caso millón de dólares: el coronel Terán se presenta a declarar y queda aprehendido

Asimismo, la autoridad jurisdiccional reveló que los $us 843.500 está en bóvedas del Banco Unión, en la cuenta de Dircabi. Se desconoce qué pasó con el resto del dinero.

"El dinero ya está bóveda del Banco Unión, incautado en la cuenta de Dircabi, son $us 843.500. Tenemos el objeto del delito asegurado", apuntó Mariaca, en una entrevista realizada por EL DEBER Radio.



Es más, Mariaca aseveró que "en la vía de la cooperación se está solicitando a diferentes países para que se investigue a dónde se presume que este dinero había llegado. Aquí el cuello de botella es no saber quiénes estaban en el vehículo con este dinero, hablar con ellos. Justamente, ellos podían sacar de dudas si se trata de un dinero bien habido o no", subrayó.