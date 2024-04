Caso millón de dólares: Fiscalía apela fallo que favorece al coronel Terán y busca que vuelva a Palmasola

¿Qué pide la Fiscalía?

¿Qué participación tiene Terán?

“Debemos aclarar una cosa: el coronel Terán era un funcionario policial, que pertenece a otra jurisdicción. Lo que tenemos que preguntarnos es qué hacía en Santa Cruz. También tenemos que preguntarnos si pidió permiso o no para abandonar la jurisdicción de Cochabamba y llegar al departamento de Santa Cruz ¿Él 'funciona' como abogado o es funcionario policial, que debe pedir permiso y cumplir requisitos para abandonar su jurisdicción?", cuestionó Erik Holguín, comandante departamental de la Policía.

¿Qué dijo el exjefe policial sobre el caso?

El 19 de enero, el coronel Erick Yerko Terán brindó una conferencia de prensa en Cochabamba para rechazar las acusaciones en su contra y explicar que había viajado a Santa Cruz para ver a su padre, cuando recibió una llamada de un número desconocido que resultó ser Óscar Hebert Gutiérrez, quien le pidió ayuda para investigar su caso, porque -supuestamente- no le querían recibir una denuncia por el robo millonario.

"Yo le dije que fuéramos a denunciar, no le dije que quería ir a pedir la plata, porque tampoco le creía; creí que era algo fantasioso, pero él me dijo que ya había ido a denunciar. Entonces, como policía le dije: '¿De dónde viene esa plata?’, y él me dijo que era cambista", señaló Terán.