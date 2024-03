Caso Mutualista: Otto Ritter dice que "más delincuentes hay en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público que en la cárcel de Palmasola"

Otto Ritter, el abogado de una parte de los comerciantes, la que se opone a reconocer a Nelson Crapuzzi como propietario del terreno del mercado Mutualista, alertó sobre la rapidez con la que se está revisando el caso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y también sobre el rol de los concejales y del Ejecutivo municipal de Santa Cruz de la Sierra.

- Los gremiales se declaran preocupados por una supuesta aceleración de la revisión del caso Mutualista en el TCP. ¿Es mala señal esta prisa?

Un primer elemento, y esto es obviamente una muy mala señal, resulta ser que usted entra a la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), verá casos de dos, tres, cuatro años que no han sido resueltos, que no han sido siquiera sorteados, o no han llegado a alguna sala, están ahí durmiendo el sueño de los justos, la gran mayoría.

Es curioso que este caso llegue a Sucre y de inmediato le asignen sala, tenga magistrado relator; o sea, sobrepasa a todos los que están antes. En Sucre, lamentablemente hay un sistema donde los casos millonarios , los casos ‘medio raros’, tienen una preferencia en la resolución increíble, cosa que no se da en el común de los litigantes, no en el mundo normal.

Mi hijo (Andrés Ritter) hizo la denuncia sobre los casos millonarios, hizo una entrevista por un tema, uno de esos casos millonarios que en una semana se resolvió, increíblemente, y justo son los mismos vocales, o sea los más cuestionados de los autoprorrogados Petronilo Flores y Gonzalo ‘Pato’ Hurtado Zamorano, este es magistrado por el Beni.

Es a ellos dos que les ha tocado el caso y es curioso que les toque a ellos, porque es un sistema computarizado, y conforme van llegando los casos, y conforme van avanzando se van resolviendo, se sortean por un sistema computarizado.

Sin embargo, ciertos casos parece que ni siquiera llegan a sorteo y que hay una manipulación informática o qué habrá adentro. Si por ejemplo su caso llegó antes que el mío, se tendría que resolver antes que el mío, y sortearse antes, en cambio, esto parece que no llega ni a sorteo ni nada; hay una manipulación informática.

- ¿Estos magistrados no acostumbran responder? Hay varias alusiones y también denuncias contra jueces, como Primo Flores

Son tan sinvergüenzas y yo lo digo siempre, “más delincuentes hay en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público que en Palmasola”. Lo he dicho siempre y es verdad.

Lamentablemente estamos en manos de jueces y fiscales totalmente corrompidos, y nunca ha sido así la justicia en Bolivia. No voy a decir que antes era una maravilla la justicia, pero antes había jueces buenos, malos, hasta burros, había pícaros, cobardes, pero ahorita ya son completos, tienen todos esos defectos juntos: son burros, pícaros, cobardes, serviles, todo.

- Para aclarar el tema a la población ¿Qué se juega en Sucre?¿La confirmación de la orden de entrega de planos del Mutualista a Crapuzzi?

No puede entregar los planos porque en el fallo dice que se entreguen los planos, pero previos requisitos legales, y no hay cómo cumplan esos requisitos.

Esto es casi como un campeonato de fútbol, podemos decir que ellos han ganado un partido, pero no han ganado el campeonato, así lo ganen en Sucre. No ganan nada porque ninguna parte del fallo dice que los terrenos son de Crapuzzi, esos terrenos no son de Crapuzzi.

Y por otra parte, en ningún lado dice que no son municipales; entonces, ni desconocen el derecho propietario del Municipio, ni reconocen un derecho propietario a favor de Crapuzzi, simplemente dice que se entreguen los planos a Crapuzzi, previo cumplimiento de los requerimientos por ley, y los terrenos de Crapuzzi estaban en otro lado.

Por otra parte, lo que anulan es una ley municipal que declara al Mutualista como de dominio municipal , nada más, pero el Concejo mañana puede aprobar otra ley, declarando de dominio municipal, y haciendo mejor la ley.

- No es la primera vez que se presiona para anular este tipo de normas. Hay una tendencia a anular leyes que declaran dominio sobre algo. El vicepresidente David Choquehuanca está pidiendo abrogación de la ley que declara las áreas protegidas departamentales. ¿Qué significa anular una ley, debilitar una ley de este tipo?

Es dejarla sin efecto. El drama es que Bolivia se ha convertido, lamentablemente, no en un Estado de derecho. Ya no nos gobierna la ley, sino el capricho de los gobernantes, sea a nivel nacional, departamental o municipal; estamos en función del capricho de nuestras autoridades, y tristemente tenemos las peores autoridades en todo ámbito, tanto municipal, como departamental, nacional, y hasta universitario, en todos los estamentos tenemos lo peorcito.

- Si el fallo de Sucre sale favorable o negativo para Crapuzzi, ¿Qué se viene?

Si sale negativo para Crapuzzi, se acabó Crapuzzi, ya no tiene más qué fregar. Si le sale positivo a Crapuzzi, no gana absolutamente nada, va a tener que seguir peleando con la Alcaldía cruceña el mejor derecho propietario.

El grave drama es que, saliéndole positivo, él miente a la población, engaña a los gremiales, como que ya lo está haciendo, engañando y sonsacando plata, ya estaba vendiendo puestos. Si pierde, con qué va a devolver la plata, si se la está gastando en coimas.

- ¿Existe declaratoria de herederos de Crapuzzi?

No existe la declaratoria de herederos de Crapuzzi, la hemos hecho buscar y no hay. Él ha presentado un testimonio que teóricamente es la transcripción del proceso; hemos pedido el testimonio y no aparece, hicimos buscar en archivo judicial y no hay, tampoco en el juzgado, en el libro de resoluciones que se llama Toma de razón, y no existe, pero además no hubo pago de impuesto sucesorio, no hubo individualización de bienes hereditarios.

Es más, no se sabe si Crapuzzi tiene hermanos o no. A ver, si muere el papá, lo lógico es que hereden la viuda, si es que hay, y los hijos, pero aquí solo sale el nombre de él, no hay un certificado de descendencia emitido por el Sereci, no hay nada.

- ¿Ustedes hicieron alguna solicitud, quizás Consulado de Italia, o a Migración, para saber si si el padre de Crapuzzi realmente murió en el año 1989, o salió del país en el '84 y nunca más regresó?

No hemos podido revisar, pero es buena idea.

- Crapuzzi no aparece en las entrevistas, solo sus abogados

Ese es otro tema. Nadie sabe por qué Crapuzzi no sale a hablar.

- ¿Investigaron los antecedentes de Crapuzzi?

Él ya tuvo procesos por estafa y estelionato.

- Según los registros judiciales, en esos casos Crapuzzi -igual que otro familiar- terminan demandando a los magistrados, argumentando que no hubo debido proceso porque siempre se presentaban sin abogado.

Se van, se esconden, y terminan denunciando.

- ¿Han encontrado algún nexo con Joaquín Crapuzzi, es secretario de la gestión de Angélica Sosa?

Es su primo hermano, pero no hemos visto algo que nos diga que detrás de todo está Joaquín, aunque nada raro que lo esté ayudando.

- Los gremiales denunciaron que se hizo un trabajo para dividirlos y amedrentarlos con la figura del avasallamiento. A los concejales se los presionó con acción de cumplimiento. ¿Qué ve en retrospectiva?

Nunca hicieron una denuncia por avasallamiento porque en esos terrenos nunca tuvo la posesión Crapuzzi, nunca denunció absolutamente nada.

Lo que hizo Crapuzzi es muy sencillo, con Waminqa Serrano (su abogado), se quema el mercado, y dicen “apropiémonos del mercado”. Hay estos terrenos de cinco hectáreas de Crapuzzi, que estaban en otro lado, y los sobreponen al Mutualista, y dicen "o le sacamos plata a la Alcaldía, o le sacamos plata a los gremiales", pero a alguien tenían que sacarle.

Eso hicieron, no es más, es una picardía enorme, y esto solamente se podía dar con un Gobierno Municipal como el que tenemos, lamentablemente corrupto, y lamentablemente inepto.

Y esto ya se dio con el tema del Zoológico, es el mismo modo de actuar y aparece la misma gente.

Cuando yo era concejal, en su momento alguien apareció a reclamar que era dueño del terreno del Zoológico, y el Concejo pidió la documentación, dijo esto es municipal, y se demostró que era municipal, y se acabó la historia.

- ¿Los gremiales han iniciado algún proceso al Ejecutivo municipal o al Concejo? Se habla de una deficiente defensa del mercado

No hemos iniciado algún proceso o acción y no tenemos por qué hacerlo. Lo que más bien necesitamos es que el Concejo y el Ejecutivo se pongan de nuestro lado y defiendan a Santa Cruz de la Sierra.

- Pero hay cien millones de dólares en juego…

Así es. Son cien millones en juego.

- La Alcaldía sale a decir todo el tiempo que el Mutualista es del Municipio; sin embargo no investiga, o al menos no se sabe públicamente, qué pasó con los planos sepia, que son parte de la argumentación de Crapuzzi. Si es como dicen, que hubo falsificación, ¿hay alguna denuncia para dar con los responsables?

Primero, el plano que ellos presentan es absolutamente falso. No sabemos quién lo falsificó ni quién entregó tampoco, pero eso tuvo que salir de la Alcaldía, eso es básico.

- Como parte interesada, ¿han hecho alguna gestión para averiguar de dónde salieron los planos sepia que sirvieron para la argumentación de Crapuzzi?

No es nuestra labor, es la labor del Concejo, vamos a pedirle que lo haga algún concejal, hay que pedir que se informe.

- La defensa de Crapuzzi solo presentó un alodial, un plano sepia, y aparentemente sustentó buena parte de su estrategia en los errores de la Alcaldía

Ellos presentan un certificado alodial y un título de propiedad de un inmueble que compraron, pero que está en otro lado, entre segundo y tercer anillo, nada que ver con el mercado Mutualista.

Es un documento que no tiene ningún plano de aprobado de uso de suelo, no tiene ningún plano, y eso es lo que trasladan al mercado Mutualista.

Son cinco hectáreas, no hay forma humana de que encajen porque los límites y colindancias de cuando compró el papá de Crapuzzi (Miguel Crapuzzi Di Rienzo) no tienen nada que ver con el mercado Mutualista, nada que ver.

- De ser así, ¿no debió la Alcaldía sacar la tradición de ese terreno de Crapuzzi, y también de los vecinos de esa época para contrastar si son distintos a los del predio Mutualista?

En los expedientes no están los antecedentes, pero eso debería tenerlo el Municipio. La Alcaldía no se está moviendo para defender los intereses de la ciudad, la Alcaldía más bien parece que está a la expectativa para ver qué le toca.

- Haciendo una cronología de los hechos. En julio o agosto de 2022 se quemó el mercado; en octubre apareció la defensa de Crapuzzi por el Concejo para atribuirle el derecho propietario y reunirse con concejales. En diciembre de 2022, Miguel Fernández, como parte de la Comisión de Planificación, hizo la primera Petición de Informe Escrito (PIE), cuando aún no había disputa legal, misma a la que el Ejecutivo respondió de forma errada en enero de 2023. La enmienda del error demoró cuatro meses, hasta mayo, y luego permaneció por dos meses en el despacho del alcalde, para salir recién en julio al Concejo, instancia directamente aludida en el amparo de Crapuzzi, de noviembre de 2023. ¿Es posible que nadie cuestionara por siete meses esa respuesta, justo cuando se anunciaban los proyectos UPRE?

En este tema del Mutualista, la Alcaldía, o por lo menos una parte de la estructura municipal, es cómplice de Crapuzzi.

Ese informe que sale trucho, que sale mal, es inconcebible que salga así. Si yo que soy funcionario municipal me preguntan si el mercado Los Pozos es municipal, y si tiene papeles, no voy a decir que no es municipal y que no tiene papeles, cuando sé que es municipal.

Si no pillo papeles voy y los busco o pregunto, o hago algo, pero no voy a responder alegremente "no tenemos antecedentes de dominio", cuando Los Pozos hace más de 50 años que funciona, o el Mercado Florida. Voy y busco antecedentes. Es lo mínimo que hace un funcionario con dos dedos de frente.

- En febrero de 2024, a través de la Ley Municipal 1692/2024, el Concejo abrogó en 24 horas, con dispensación de trámite, la Ley 417/2016, que declaraba el Mutualista como bien de dominio municipal, pero no logra resarcir esa acción en un mes y medio. En ese momento estaba Miguel Fernández como alcalde interino.

El rol es que cien millones de dólares dan para repartir entre hartos y ahí, evidentemente, los concejales, muchos de ellos, están actuando con la boca y nada más, pero en realidad están pateando para el otro lado. Es sumamente extraño el caso.

CONTRAPARTE

Ante las alusiones, a través de sus equipos de comunicación, EL DEBER pidió su contraparte al TCP, también al concejal Miguel Fernández, pero ninguno respondió.

