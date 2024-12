Caso Mutualista: "Santa Cruz no va a perder $us 100 millones", advierte el abogado de los comerciantes

"Santa Cruz no va a perder $us 100 millones, así nuestras autoridades no se pronuncien. Porque ni el Comité Pro Santa Cruz, ni el gobernador, Mario Aguilera (han dicho algo)", reprochó Otto Richter, abogado de los comerciantes del mercado Mutualista, a tiempo de informar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respondió de manera "absurda" la solicitud de complementación y enmienda al fallo que emitieron a favor de la familia Crapuzzi.