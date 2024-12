Caso Mutualista: "se quieren hacer los vivos y apropiarse de un terreno público", dice Jhonny Fernández

La noche de este martes, el alcalde en conferencia de prensa, sostuvo que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es para los concejales, no para el Ejecutivo ya que éste se constituyó como tercero interesado.

"El alcalde no ha sido el que accionó. El que demandó fue el Concejo Municipal y la sentencia es para los concejales, por lo tanto, como Ejecutivo nos constituimos como terceros interesados", afirmó el alcalde. En otro punto, Fernández indicó que tiene las pruebas de haber entregado información de los predios del Mutualista, que datan desde 1933. "Ahí está la historia del mercado Mutualista", afirmó.

El alcalde puntualizó que además "se asistió a audiencias públicas respaldando todo lo que decíamos sobre el terreno. Entregamos comprobantes de aquellos dueños, del 1933 y 1944, cuando fueron expropiados y se les canceló . Con esto los concejales no pueden decir que no tenían elementos para defender esos predios".

Es más, el Ejecutivo municipal advirtió que "a los magistrados que emitieron la sentencia se les seguirá las acciones legales que correspondan, porque es una sentencia aberrante. Porque hay un derecho de por medio" . Por otro lado, aseguró que el Ejecutivo municipal no fue notificado con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero que cuando lo hagan "vamos a hacer las cosas que corresponda, porque tenemos el derecho propietario registrado en Derechos Reales a nombre del Gobierno Municipal".

Más temprano

"Santa Cruz no va a perder $us 100 millones, así nuestras autoridades no se pronuncien. Porque ni el Comité Pro Santa Cruz, ni el gobernador, Mario Aguilera (han dicho algo)", reprochó Otto Richter, abogado de los comerciantes del mercado Mutualista, a tiempo de informar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respondió de manera "absurda" la solicitud de complementación y enmienda al fallo que emitieron a favor de la familia Crapuzzi.



Según Richter, los del TCP "respondieron que el recurso era extemporáneo, cuando a nosotros nos notificaron el viernes a las 19:00 y el plazo supuestamente vencía el domingo a las 19:00. Lo cual es ilegal e irracional, primero porque los plazos son días hábiles; segundo, porque el Tribunal Constitucional a esas horas de la noche estaba cerrado, lo mismo que el domingo".