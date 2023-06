Caso narcovuelo: instalan la audiencia cautelar de la funcionaria de Aduanas

En las anteriores audiencias, de los otros acusados, los fiscales señalaron que las cámaras de seguridad filmaron al encargado de la Seguridad de Aviación Civil haciéndole “señas” al operador de Boliviana de Aviación (Boa) Jorge W. D. (detenido en Palmasola), para que este transporte la caja con sustancias controladas hacia el avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air, que contrató Boliviana de Aviación (BoA), para transportar la carga hasta España.



En las imágenes colectadas por la Fiscalía se observa al operador de BoA dejar la chata denominada Cala Cala para arrastrar otra carga con el vehículo denominado Papamóvil, la cual supuestamente tenía los 478 kilos de droga que llegaron al aeropuerto de Barajas, en Madrid.



Estos elementos fueron valorados por el juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal, Roberto Arias, que ordenó la reclusión preventiva por el lapso de 90 días para el encargado de seguridad aeroportuaria por considerar su supuesta autoría en los tres delitos acusados.



Por este caso denominado narcovuelo ya existen siete personas detenidas en la cárcel de Palmasola: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courrier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courrier.



Mientras que la propietaria de la empresa de courrier José María de Santa Cruz, Carolina Adelaida C. R. (esposa de Ronald Marcelo e hija de Maribel) fue liberada..