Caso Pailitas: uno de tres acusados es enviado a Palmasola

Según Canaza, el Ministerio Público apeló a la resolución del juez pues no está de acuerdo con la misma. El viernes, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en rueda de prensa presentó a los tres acusados y aseguró que a la hora de su detención se les encontró armas de fuego no registradas, aunque admitió que no existen pruebas de que hubieran sido los que mataron a Félix Ribera Bellido (23), a principios de mes.