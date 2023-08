Caso Prestín: Extinguen proceso contra el fallecido Sergio Perovic

Después de varias horas de audiencia, el juez Primo Flores tomó la decisión este martes 15 de agosto de extinguir el proceso contra Sergio Perovic, difunto esposo de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, en el caso Prestín. Sin embargo, Sosa sigue siendo señalada en relación con el caso.



El representante legal de Sosa, el abogado Arturo Heredia, proporcionó esta información a EL DEBER. Aseguró que esta resolución establece un precedente favorable para su clienta, ya que al no existir el principal acusado, no debería haber corresponsabilidad en el mismo caso.



"En este momento, es necesario conceder de inmediato la libertad a la arquitecta Angélica Sosa, y luego proceder a la extinción de la acción en su contra, como estamos solicitando en los próximos días", expresó Heredia.



El jurista recordó que en una audiencia anterior, el juez había aceptado la solicitud del Ministerio Público y la Alcaldía para otorgarles 30 días con el fin de presentar una solicitud internacional para obtener pruebas forenses y verificar si los restos de la persona enterrada en un cementerio en Salvador de Jujuy, Argentina, correspondían a los restos de Perovic; sin embargo, no llevaron a cabo esta acción.



"Han tenido tiempo suficiente para sostener su tesis de que él estaba vivo, pero no lo hicieron. Dado que el principal acusado era el señor Perovic, el juez debió haber cerrado este caso hoy", afirmó Heredia.