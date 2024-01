Caso Prestín: suspenden audiencia de apelación a la libertad de Angélica Sosa

La audiencia de apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Viceministerio de Transparencia contra la resolución que dispuso la cesación a la detención preventiva de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, en el caso Prestín, se suspendió este jueves 11 de enero.



La audiencia estaba programada para las 8:10 de la mañana y se iba a desarrollar de manera virtual a través de la plataforma Cisco Webex. Sin embargo, la defensa de Sosa, a cargo del abogado Arturo Heredia, informó que la audiencia se suspendió por inasistencia de la Alcaldía cruceña.



"La Alcaldía no acudió a la audiencia cuando tiene 10 abogados, no se presentó ni uno y se tuvo que suspender; también, supuestamente, no fue notificado el Viceministerio de Transparencia y se tuvo que suspender", dijo Heredia.