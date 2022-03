Caso publicidad fantasma: Fiscalía cita por segunda vez a Mamen Saavedra en calidad de denunciado

Escucha esta nota aquí

La unidad Anticorrupción de la Fiscalía emitió una segunda citación para que el concejal de Demócratas Manuel 'Mamen' Saavedra se presente a declarar en calidad de denunciado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y receptación proveniente de delitos de corrupción, dentro del caso denominado publicidad fantasma.

Según el documento de notificación, firmado por la fiscal Rose María Barrientos, el concejal debe presentarse acompañado de su abogado defensor en las oficinas de la Fiscalía Departamental a las 10:30 del día jueves 16 de marzo.

“A objeto de prestar su declaración informativa en calidad de denunciado. Se le advierte que en caso de desobediencia se expedirá mandamiento de aprehensión, de conformidad al Artículo 224 del Código de Procedimiento Penal”, dice la orden de citación que fue librada ayer, jueves.

EL DEBER se contactó con Manuel Saavedra para conocer su versión al respecto de la citación que fue emitida en su contra. El concejal señaló que se presentará a declarar “las veces que sea necesario” por el caso publicidad fantasmas.

“Acudiré a declarar a la Fiscalía y le diré a los fiscales lo mismo que les dije la primera vez que di mi testimonio; no le puedo decir nada, porque no era parte de la gestión pasada que está siendo investigada, es decir, no tengo velas en ese entierro”, detalló en contacto telefónico.

Saavedra dijo que, al no haber sido funcionario público durante la gestión de Rubén Costas, los delitos por los que lo acusa la Fiscalía quedan sin fundamentos. Asimismo, consideró que la investigación en su contra se da a raíz de las denuncias de corrupción que realiza, pues señala que “les incomoda a otros que tienen diferentes intereses”.

Lea también Santa Cruz Denuncian a una concuñada de Jhonny Fernández por cobros de diezmos El abogado Joadel Bravo presentó documentos en que supuestamente a unos 100 funcionarios se les debitó un porcentaje de su sueldo. Desde UCS señalaron que esta denuncia es una cortina de humo

​