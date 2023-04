Caso wiphala: reprograman audiencia de Rómulo Calvo para el 3 de mayo

El exlíder cívico fue denunciado por los presuntos delitos de agravio, ultraje a símbolos patrios e incitación al racismo, por supuestamente indicar que la bandera de la wiphala es un “trapo” que no lo representa, y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021.

“En ningún momento participé de las peleas que hubo ahí (en la plaza principal). Fue el pueblo en realidad descontento y no fue mi persona porque yo me encontraba en otro lugar (…) Esperamos que la justica sea objetiva y evalué las pruebas y la realidad y que no haya presión del poder judicial para querer acusarme o sentenciarme a un hecho que no ocurrió”, señaló Calvo.