Censo 2024: autoridades lamentan el 'acarreo' de personas

El concejal Manuel Saavedra, después de responder las preguntas de la boleta censal, dijo que "lamentablemente se dio el acarreo de gente. Ojalá que las autoridades responsables puedan sancionar y tomar acciones para que esto no se vuelva a dar. No es correcto falsear los datos, llevando gente para inflar los números sacándole a otro municipio que tendrá necesidades que no será solucionada justamente por falta de recursos".