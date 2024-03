Censo 2024: Zvonko Matkovic exige encuesta post censal realizada por entidades independientes

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, exigió este martes que la encuesta post censal, que medirá la calidad del Censo de Población y Vivienda realizado el pasado sábado, sea realizada por entidades independientes y no por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Matkovic, quien ha sido crítico con el desarrollo del censo, señaló que el INE ha respondido "vagamente" a las consultas sobre la encuesta post censal y no ha proporcionado información sobre quién la realizará ni cuándo se llevará a cabo.



"El problema es que el INE siempre nos responde vagamente por cumplir básicamente y nos dijo que sí que la va a hacer, pero no nos da cronogramas, no nos dice quién la va a hacer, entonces pues a mí me preocupa mucho que el que llevó adelante el censo sea él mismo el que se vuelva a calificar", dijo Matkovic.



El presidente de la Asamblea Departamental recordó que el censo costó casi 90 millones de dólares y que se han visto "muchas deficiencias" en su desarrollo.



"Esperemos que esta encuesta post censal, que es la que nos tiene que decir que tan bien hizo su trabajo el INE, pueda ser llevado adelante de una manera profesional y por entidades independientes", sostuvo Matkovic.



"Me imagino que el INE es el único autorizado para hacerlo, pero si hablamos éticamente, y si queremos tener una transparencia, me parece que esto debiera ser supervisado o llevado adelante por organismos internacionales independientes, por ejemplo, los financiadores del censo", agregó.



Matkovic mencionó que en Chile y Paraguay, los censos realizados en 2012 fueron aplazados y repetidos luego de que las encuestas post censales revelaran deficiencias en su ejecución.



"El censo no es hacer censo por hacerlo, es para que nos arroje datos oficiales y que tengan una cierta validez", reiteró.