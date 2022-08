Censo: este viernes concluyó la gira del Gobierno por los departamentos y Camacho plantea reunión de la Comisión Interinstitucional mañana sábado

“El gobernador va a solicitar que sea de una vez mañana sábado , esperemos que se pueda realizar, en función de la agenda de los integrantes de la comisión interinstitucional, porque no es un tema solo del gobernador, pero la posición de él es firme y es que esto se tiene que resolver lo antes posible y por eso es necesaria la reunión”, declaró el asesor de Gestión, Efraín Suárez, a los periodistas.

El punto tres del acuerdo de ese día señala: “las instituciones presentes solicitaron compartir la presentación y el nuevo cronograma, mismos que serán remitidos una vez que concluya el proceso de socialización en todos los departamentos”, aunque no fija una fecha.

“Nuestra recomendación al Comité Interinstitucional es que concluya su propuesta; no fijen fechas, si todavía no tienen una propuesta lista ”, dijo a EL DEBER RADIO.

Las autoridades locales no pudieron acceder a la información que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 15 de agosto porque en todas las reuniones, el Gobierno condicionó a que los invitados ingresen sin dispositivos electrónicos y esa condición la hicieron cumplir en todos los departamentos.

“No es lo que diga el viceministro o lo que diga el ministro, aquí es que el Gobierno nacional no cumple con lo que se compromete. En la reunión del 15 de agosto, se comprometió a entregar la documentación a la comisión interinstitucional cruceña para que nosotros podamos revisarla y eso no ha sucedido, por lo visto no va a suceder”, lamentó Suárez.