Censo: sin la firma del alcalde, convocan a segunda cumbre departamental para este sábado a las 15:00

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, reunido este jueves en ambientes de la Uagrm, determinó convocar a una segunda c umbre departamental para este sábado 30 de julio, a las 15:00, con el objetivo de tomar las acciones necesarias para que el Gobierno establezca la realización del censo en 2023 . El lugar sugerido es el estadio municipal de la Máquina Vieja.

Destacó que fue como representante de Santa Cruz de la Sierra y que el municipio tiene avanzada la cartografía. Los puntos que más roncha sacaron entre sus oyentes fueron los referidos a que se dejaba abierta la fecha de realización del censo y a que se realizarán mesas técnicas para que el Gobierno no solo exponga lo que considere necesario, sino que escuche a las regiones.

Algunas voces fueron diplomáticas, como la del gobernador Luis Fernando Camacho, que recordó que como autoridades ellos reciben un mandato del Comité Interinstitucional -que “están por encima de mí; me guste o no me guste”- un mandato que es para cumplirlo, “no a mi gusto y sabor”.