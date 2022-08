Centellas sobre el POA 2023: “Vamos a disminuir el gasto corriente e incrementar el presupuesto para desarrollo humano”

Nosotros tenemos que descontar el gasto corriente, los descuentos por ley y lo que queda recién va como proyectos de inversión. No es que alguien maneje Bs 11 millones al día, no es así.

No se gasta. El alcalde no cobra pasaje, viáticos, viaja con su plata, no tiene chofer. Esos Bs 300 en realidad son Bs 70 mil que están presupuestados en el sector de Protocolo, que es para toda la gestión (visitas protocolares, agasajos, etc). Imposible que sea para el alcalde; él hace ejercicios y desayuna en su casa. No desayuna en la Alcaldía.