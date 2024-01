Centro ecológico Cuevas cierra sus instalaciones de forma definitiva tras dos muertes

Una de las trabajadoras del Centro Ecológico Cuevas, en contacto telefónico con EL DEBER, confirmó que la determinación de los encargados fue clausurar el acceso de forma definitiva, pero se limitó a brindar más detalles, al señalar que no era la encargada de dar otra información.

El Centro Ecológico Cuevas era bastante concurrido, personas de diferentes lugares del departamento y del país acudían al lugar, contando no solo con un acceso temporal para visitar las pozas y cascadas, sino hospedándose en varias cabañas.

Desafortunadamente, el pasado 14 de enero, la suerte no acompañó a una familia, especialmente a u n padre que acudió con sus hijos, pues tras ingresar a una de las pozas sus hijos sufrieron el incidente, uno de ellos murió ahogado y en el afán de salvarlo, el padre también murió.

En la página de Facebook del Centro Ecológico Cuevas, el anuncio del cierre definitivo causó reacciones. "Qué lástima, muy lindo lugar, ojalá puedan fortalecerse y volver, tienen mucho potencial para mejorar y ofrecer un excelente producto. Ojalá que no pase este hermoso lugar al Estado", escribió Juan Pablo Oropeza Zilveti.

Otros usuarios que conocían el lugar, auguraban que el cierre no sea definitivo y esperaban volver a visitar las cascadas. "Dios va querer que no sea definitivo. Hasta pronto y para regresar mucho mejor...Dios no permita que gente malintencionada quieran apropiarse de este hermoso lugar que tiene dueño", comentó Silvana Gemio Rodríguez.