Cepa india que circula en Argentina y Brasil es más letal y amenaza al sistema boliviano

La variante india de coronavirus, conocida como B.1.617, tiene una mayor carga viral y el riesgo de complicaciones es más alto en los infectados. Además, es casi inmune a los anticuerpos generados por las vacunas anticovid, lo cual ha causado una ola de muertos en el país asiático, donde se originó y se detectó por primera vez en octubre de 2020.

Esta nueva cepa, ya circula en Sudamérica, precisamente en Brasil y Argentina, donde ha causado miles de contagios y cientos de muertos. En estos dos países, también se detectaron las variantes inglesa, sudafricana y brasileña, según estudios médicos. Esto ha generado preocupación en la población de Bolivia, donde los contagios y muertos han subido considerablemente en esta tercera oleada.

Es más letal

El especialista en medicina interna e infectólogo, Juan Saavedra Quintanilla, explicó a EL DEBER sobre las características de esta nueva variante, que contagia a más personas y complica en pocos días el cuadro clínico de los pacientes infectados.

“La variante inglesa, de la cual se tiene más estudios, tiene un riesgo de contagios y letalidad de un 64% mayor a la del virus original. Las otras cepas comparten las mismas características y tienen una mutación que le permite tener una mayor carga viral”, detalló.

Saavedra indicó que la segunda mutación de la variante india la hace casi inmune a la acción protectora de los anticuerpos producidos por las vacunas y de los adquiridos por una persona que ya superó el Covid-19.

“Si algún paciente recuperado se vuelve a infectar con esta variante, los anticuerpos de la anterior infección no los protege y las vacunas tampoco brindan la protección suficiente, por lo que la persona desarrolla síntomas y tiene complicaciones que, en algunos casos, le provocan la muerte”, señaló.

Sobre el tema, el exjefe de la unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, comentó que debido a que las variantes del coronavirus tienen mayor carga viral, se propagan más rápido hasta con los pacientes que no presentan síntomas.

“Cuando el virus entra al organismo se propaga después de cinco a siete días y algunos pacientes asintomáticos pasan de un estado leve a moderado en menos de 48 horas y con la tomografía se detecta que estas cepas afectan gravemente a los pulmones”, señaló Prieto

Pero, ¿cómo saber si alguna persona contrajo alguna nueva cepa de coronavirus? Todas las variantes, incluido el virus original, presentan las mismas sintomatologías respiratorias, neurológicas e infecciones respiratorias, algunas más marcadas que otras. Las autoridades de Salud de Bolivia ya detectaron contagios de la variante inglesa y brasileña en el territorio nacional.

“Los enfermos pueden tener náuseas, vómitos, diarreas, perdidas del gusto y olfato, tos, dolor de garganta, de cabeza, infección pulmonar o hepatitis; no hay un síntoma que caracterice a una sola cepa”, explica Saavedra.

Recomendaciones

Ante esta situación a esta situación, el infectólogo Juan Saavedra recomendó a la población que, tras padecer un síntoma característico de las nuevas variantes, visitar a un médico para recibir un tratamiento inmediato. Además, de aislarse con la finalidad de cortar la cadena de transmisión.

“Los pacientes deben acudir a un especialista, para seguir el tratamiento adecuado, debido a que con las nuevas cepas el riesgo de complicaciones es más rápido; la neumonía aparece al tercer o quinto día, ya no después de los 10 días como con el virus original, y además infecta a más personas con su carga viral”, complementó.

Debido a que en Brasil y Argentina circulan las cuatro variantes del coronavirus, al igual que en Estados Unidos, México y Canadá, Saavedra pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajar de manera conjunta para controlar las fronteras, evitando el ingreso de pasajeros infectados, provenientes de los países mencionados.

Saavedra detalló que los viajeros deben ser aislados durante siete días en un hotel, donde deberán ser monitoreados para evitar que incumplan esta medida. Luego, al quinto día, se les debe realizar una valoración médica y una prueba de PCR para verificar si tienen síntomas o si es un caso positivo.

Para Virgilio Prieto, la mejor forma de combatir la pandemia causado por el coronavirus es cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y evitando asistir a eventos masivos, que son focos de infección.

“Todas las variantes atacan a la población en general sin importar su edad, pero antes los jóvenes tenían mayores probabilidades de recuperación, pero ahora las complicaciones son más rápidas y por eso no se debe asistir a fiestas, porque nos arriesgamos a enfermarnos o contagiar a otros”, señaló.