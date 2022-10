Cerca de 3.000 personas llegaron a Ascensión de Guarayos con el objetivo de desbloquear el paro

"En caso que no desbloqueen, seguramente tengamos que tomar decisiones, hay una delegación que fue a una reunión, que se están poniendo de acuerdo, para no enfrentar, porque no queremos herirnos con los hermanos guarayos", declaró Limachi. El dirigente deja entrever que si no logran su cometido, continuar su desplazamiento hacia la ciudad capital, podrán apelar a la violencia para ello.