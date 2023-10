Chantal Fischzang: “El diseño social es importante porque aporta propuestas que ayudan”

Por Adhemar Manjón

Chantal Fischzang es boliviana, pero su carrera en el diseño gráfico la ha desarrollado en Estados Unidos, donde se formó, trabaja y también enseña todo lo que sabe en esta área. Fischzang desde hace tiempo viene dirigiendo su mirada hacia situaciones que le preocupan, ya sea que las mujeres no tengan acceso a decidir sobre su cuerpo, o también la portación indiscriminada de armas en el país del norte, y todo lo que pueda hacer desde el diseño gráfico en lo social.

Chantal forma parte del prestigioso jurado de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2023, que se desarrollará por primera vez en Santa Cruz del 20 al 24 de noviembre. Chantal, junto con Cristopher Rojas, son los únicos bolivianos en ese panel de siete personas que tomará las decisiones sobre los ganadores. En esta entrevista habla sobre sus distintas búsquedas y sobre la importancia del diseño en estos tiempos, entre otros temas.

- Varios de tus trabajos se enfocan en los derechos de la mujer ¿Hace cuánto trabajas en este campo?

Tanto como diseñadora y educadora, busco trabajar en proyectos que son importantes para mí y para las vidas que me rodean, y a su vez, cada proyecto me abre los ojos a otros temas eminentes por los cuales es necesario trabajar. He tocado temas relacionados a la inmigración, desamparo, identidad, idioma, intercambio cultural, LGTB, justicia racial, control de armas y aborto, entre otros.

Abortion Is Normal (El Aborto Es Normal) como proyecto y colaboración, ha sido transformador para mi persona y mi carrera, porque dio lugar a articular una conexión entre activismo, política, civismo, educación y arte, creando una manera expansiva de transmitir el mensaje, recibiendo a más de 5.000 personas en un lapso de cuatro semanas. Y en lo personal, como mujer, me es fundamental expresar, que elegir el momento para ser madre, o elegir no serlo del todo, tiene que ser un derecho irrevocable.

Yo fui invitada a crear la identidad para la exhibición y los elementos promocionales y educativos de la campaña, en colaboración con Rebecca Pauline Jampol.

- ¿Cómo nace la campaña que hiciste a favor del control de armas y cómo se desarrolló?

Tengo dos proyectos que tocan el tema del control de armas. El primer proyecto titulado The most Vicious Cycle, creado en el 2018, fue diseñado en función a una campaña creada por los activistas de March For Our Lives y la agencia de publicidad McCann NY. Fue una invitación a diseñar un set de carteles como extensión de campaña para respaldar un video musical representando el patrón de violencia armada en Estados Unidos.

El segundo, Give Moms Peace, es mi más reciente proyecto de iniciativa propia en colaboración con mi amiga y colega Rebecca Jampol. Fue una acción de activismo y al mismo tiempo, un regalo que nos hicimos por el día de la madre. Es una serie de mensajes tipográficos, en capas, que encapsulan el lenguaje del movimiento a favor del control de armas en EEUU. Una acción creada en solidaridad con los muchos que han perdido a sus hijos a causa de la violencia armada. Pienso en esta trágica posibilidad cada vez que dejo a mi hija en el colegio, que voy al supermercado, en el tren subterráneo, el cine. Ya estuve una vez, con mi hija Manuela, atrapada en medio de un tiroteo en un centro comercial. Necesitaba expresar esta angustia por medio de mi trabajo.

- ¿Cuál es la importancia del diseño social en estos tiempos?

El diseño social es importante porque aporta con propuestas que benefician a comunidades en áreas como la educación, la salud y el medio ambiente, considerando problemas complejos de la sociedad, como la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. El diseño social considera diversas perspectivas y fomenta la participación de las personas que el trabajo tiene como propósito beneficiar, lo que conduce a soluciones más efectivas y sostenibles.

- ¿Cómo se integra el diseño gráfico en las comunidades?