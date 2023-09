Chelelo Áñez: “Santa Cruz está donde hay un camba”

Hace 14 años que el ex ministro y ex prefecto cruceño Guido ‘Chelelo’ Áñez abandonó el país para buscar refugio político en Estados Unidos y desde entonces festeja a Santa Cruz, su tierra, en Miami (Estados Unidos). Ni la distancia, ni el tiempo, ni la imposibilidad de visitar su terruño y a los suyos han quebrantado la costumbre de cantar el himno cruceño cada 23 de septiembre, a la medionoche, como inicio de los festejos del aniversario de Santa Cruz.

“Santa Cruz está donde hay un camba. No importa dónde esté, no importa dónde viva, no importa las circunstancias por las que tuvo que dejar Santa Cruz, uno mantiene ese amor por su tierra”, dijo la mañana de este lunes en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.