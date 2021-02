'Chiqui' Martínez no va más como candidato a la Gobernación de Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

El abogado Róger 'Chiqui' Martínez no es más candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Frente Para la Victoria (FPV). Él mismo decidió dar un paso al costado tras la segunda inhabilitación dispuesta por el Órgano Electoral y ante esta situación, a la que califica como un atropello a su derecho a participar en las elecciones subnacionales, se abocará a atacar un supuesto fraude que está "intacto" desde los anteriores comicios.

"He sido inhabilitado en dos oportunidades. Apelé a la primera y salí victorioso. Luego me volvieron a inhabilitar. Apelé y sigo en espera de un fallo del Tribunal Supremo Electoral. Me retiro, porque estoy siendo objeto de un atropello a mis derechos, puedo pelear jurídicamente toda la vida, pero no voy a dejar que me sigan metiendo a este conflicto jurídico", puntualizó el abogado.

Asimismo, Martínez agradeció a sus seguidores por el apoyo y afirmó retirarse satisfecho porque logró llevar su mensaje de que solo con la libertad se puede llevar al departamento cruceño hacia adelante y despojarlos "del círculo vicioso de políticos corruptos e inmorales en el que nos encontramos".

Chiqui Martínez considera que la determinación del Órgano Electoral es un castigo por haber peleado contra el fraude electoral de las elecciones fallidas de 2019, así como de los comicios que se celebraron en octubre de 2020. En este sentido, aseguró que volverá a luchar desde la ciudadanía por las ideas que defiende.

"Pedí públicamente la suspensión de este proceso por la pandemia y para que se limpie el padrón electoral, nuevamente se van a realizar estas elecciones con el fraude intacto y ahora protegido por una clase política de oposición funcional", manifestó.



Martínez figuraba como penúltimo en las encuestas de intención de voto de CiesMori para Unitel, con solo el 0,3% de preferencia del electorado. Además, es el segundo que se retira de la carrera por la Gobernación cruceña, debido a que semanas atrás el candidato de Fuerza y Esperanza (FE), José María Cabrera, también se bajó del ruedo, aduciendo falta de garantías para llevar adelante el proceso electoral debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.

"Me retiro dolido porque nunca he renunciado a nada en la vida y ahora renuncio a dos cosas y una es esta. Organicémonos para atacar el fraude nuevamente", fue la arenga con la que Martínez concluyó su mensaje.

El vocero departamental de FPV, Wilmer Vásquez, anunció que en la presente jornada se reunirán con los representantes del partido para definir un nuevo perfil que remplace a Martínez. "Todavía es prematuro dar nombres, pero en una reunión se definirá a un nuevo candidato", especificó en un contacto con EL DEBER.