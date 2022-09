Chiquilín, estrena ropa y zapatos para cantarle a Santa Cruz

A diario no solo viste como un verdadero camba, de esos que hasta hace varias décadas vestía pantalón y camisa blanca y abarcas de cuero, sino que aún conserva rasgos característicos de quienes vivían en aquella pequeña aldea con calles de arena. Saluda siempre a quien encuentra a su paso, se protege del sol con un sombrero 'e sao o de jipijapa; en su conversación siempre utiliza palabras típicas (de esas que la mayoría ya ha olvidado que existen y su significado), se siente orgulloso de haber nacido en una familia de músicos (es sobrino de Pedro Flores, más conocido como "Camba Sota"), pero sobre todo de ganarse el sustento diario haciendo lo que más le gusta y le nace del corazón: cantar al son de la guitarra música tradicional de Santa Cruz.

Mientras tanto comparte la melodía con quienes asisten a sus clases de Música Oriental en el Centro Simón Patiño Santa Cruz, donde desde hace tres meses puso en marcha junto a su primo Carlos Rivero Durán (Chichi) el proyecto de enseñar a estudiantes no solo a cantar sino también a tocar guitarra y otros instrumentos. En el turno de la mañana tiene a dos alumnas, Miel Chávez (11) y Sofía Caballero (10) del colegio La Santa Cruz, quienes ensayan el taquirari “¡Viva Santa Cruz!” para su acto cívico.

“Se ponen tipoy, una flor en el cabello y la sandalia más bonita que tengan. Saludan antes de cantar, piden aplausos y hacen una reverencia al terminar. La gente no sólo escucha, también mira”, les dice ante la mirada atenta de las pequeñas poco antes de finalizar el ensayo.

“Yo soy camba, no estoy disfrazado. Soy camba, qué le voy a hacer. Amo Santa Cruz. Todo el tiempo paro tocando y pese a que me han propuesto vivir en el extranjero, no puedo dejar mi tierra porque la amo”, dice Chiquilín, con total seguridad y convicción que denota el gran amor que tiene por su terruño.