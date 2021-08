Chiquitanos exigen rendición de cuentas por bienes incautados al narcotráfico en el Parque Noel Kempff

Escucha esta nota aquí

Maida Peña, cacique de Porvenir, una de las comunidades de la TCO Bajo Paraguá, que colinda y custodia el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNKM), informó que hasta la fecha, y a pesar de las solicitudes, no han recibido un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), sobre el destino de los bienes incautados a las dos mega fábricas de cocaína que fueron intervenidas por la Felcn en mayo, dentro del parque nacional.

"Clarisse Vega (la ex directora del PNKM) no entregó ningún informe, no a nosotros. Que nos digan qué se hizo, quién es el depositario que cuida los bienes incautados, que deberían pasar a manos de los guardaparques al menos, porque sabemos que había freezer, tractores, etc. Que nos digan quién tiene esas cosas. En el Sernap nos dijeron que ya solicitaron la información, pero nadie da respuesta concreta", dijo Peña.



Otros pedidos

La cacique también explicó que hubo una reunión del Comité de Gestión del parque con el Sernap, Subgobernación etc., en la que se acordó coordinar una entrada al parque, la inspección a todos los campamentos, para proteger el lugar.

Manifestó su preocupación sobre los contratos de los guardaparques, que vencen en diciembre, "por eso estamos tomando medidas, pidiendo reunirnos con los ministerios de Medio Ambiente y de Economía, para ver de dónde sacar más ítems para más guardaparques, además de los actuales", dijo.

Los habitantes de la TCO, a través del Comité de Gestión, también solicitaron que se haga la convocatoria pública para el nuevo director ejecutivo del PNKM, lo más pronto posible y en San Ignacio de Velasco, ya que actualmente hay un director interino, tras la renuncia de Clarisse Vega.

De la reunión entre el Comité de Gestión y el Sernap también salieron otros requerimientos: los recursos de fideicomisos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia), seguimiento al convenio para proyectos de turismo en la zona, una oficina propia, y la reforestación del área protegida.

Mega laboratorios de cocaína

En mayo de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontró dos mega laboratorios de cocaína con capacidad para producir, cada uno, media tonelada diaria de cocaína de alta pureza.

Fueron encontrados a 60 kilómetros del campamento Florida, de los guardaparques, y a 30 kilómetros de la pista Los Fierros, que fue construida para la llegada de turistas por vía aérea hasta el parque, pero que no funcionaba 'oficialmente' desde hace años, aunque EL DEBER, en un sobrevuelo de hace unos meses, ya puso en evidencia en el reportaje Tráfico de tierras: Chiquitania, botín político y económico, que se mantenía en perfectas condiciones para operar.

Ambos narcolaboratorios, a dos kilómetros uno del otro, estaban a orillas del arroyo de la catarata El Encanto, el primero era antiguo, mientras que el segundo, prácticamente estaba "sin estrenar".



El segundo laboratorio se ubicó exactamente donde funcionaba el campamento para turistas que antes llegaban a disfrutar del paisaje natural del área protegida. En ambos puntos se encontró maquinaria pesada, motores, camionetas y cabañas.



El informe decía que se procedió a la destrucción de ambos laboratorios y también a la inutilización y destrucción de los 'muertos' (recicladores para la purificación y cristalización de la droga, es el último paso y el más caro). Sin embargo, una de las personas que participó en el operativo, informó hace poco que prácticamente se dejaron las fábricas intactas en el lugar.



Asimismo, en el operativo no se recogieron muestras del agua, a pesar de que los laboratorios estaban prácticamente sobre la corriente de agua que conecta a la catarata El Encanto, para medir la magnitud del daño.

Desde hace mucho tiempo no se mueve el turismo en la zona, lo que facilita la actividad del narcotráfico.

