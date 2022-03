Chiquitanos piden la destitución del director del Instituto de Lenguas y Culturas por discriminación

Escucha esta nota aquí

Caciques de la Organización Indígena Chiquitana se manifestaron ante el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) para exigir la destitución de su director, Wálter Gutiérrez. Alegan que el responsable del instituto "discrimina y humilla" a los pueblos indígenas al desconocer las resoluciones orgánicas de sus organizaciones.

Agustín García Chore, primer cacique de la ISA OICH, considera que la destitución de ocho técnicos que trabajaban en el Instituto chiquitano equivale a "pisotear nuestros derechos", ya que "no hay razón para el despido". Junto a otras autoridades acudieron a la dirección del IPELC para reunirse con Gutiérrez, pero el mencionado director "no nos atiende, no le interesan los indígenas".

La asambleísta legislativa departamental del pueblo ayoreo, Giliana Etacore, también respaldó el pedido de destitución de Gutiérrez. "Ni siquiera está en su puesto de trabajo para atender las demandas de los pueblos indígenas", resalta. Además de exigir su retirada al frente de la institución, el pedido también incluye la reincorporación de los 10 técnicos despedidos. A los ocho que trabajan para el pueblo chiquitano se suman dos que realizan las mismas labores en las comunidades ayoreas.

La voz del cacique de educación de la OICH, Rodolfo Arayuro, va más allá de la protesta y advierte con medidas de hecho si no son escuchados. "Se considera asumir acciones más radicales como la toma de la sede o bloqueos en puntos estratégicos" para la restitución de los técnicos de acuerdo a las disposiciones orgánicas de los pueblos indígenas.

