Chofer de camioneta embiste una motocicleta y huye dejando abandonados a sus ocupantes

Internados en una clínica, así terminó el viaje de dos personas que iban a bordo de una motocicleta, luego de que el conductor de una camioneta los colisionara, haciéndolos salir expedidos de la moto y rodar por el suelo.

El viaje que realizaba a bordo de su motocicleta Oyuky Mendía, joven de 30 años, no solo tenía como objetivo llegar a su fuente laboral, sino llevar a su compañero de instituto, Benjamín Rea Callejas, de 21 años, a su primer día de trabajo, ya que se le había presentado la oportunidad de ingresar a trabajar en el lugar.

Las impactantes imágenes de las cámaras de seguridad del lugar donde se registró la tragedia, por inmediaciones de la carretera al Norte, en el kilómetro 17, muestran el momento cuando la camioneta los impacta.

Oyuky y Benjamín dan varias vueltas en el suelo, e incluso por poco casi son arrollados por la misma camioneta. La polvareda que se levantó en el lugar del accidente, alarmó a algunos conductores en el lugar. Los heridos quedaron por varios minutos tendidos al costado de la carretera al Norte, mientras que la camioneta no paró en ningún momento y se dio a la fuga.

El accidente fue reportado a los grupos de emergencia y a la Policía, y los heridos fueron trasladados a una clínica en la zona de Satélite Norte, municipio de Warnes; sin embargo, solo el día del accidente dos efectivos policiales acudieron al centro médico privado y le realizaron la prueba de alcoholemia a Oyuky, la misma que dio negativo.



Al día siguiente, un uniformado retornó a la clínica donde estaban los dos heridos, pero desafortunadamente éste pidió dinero a campo de investigar el caso.

​

La afectada denunció en entrevista con EL DEBER que, el policía que retornó al día siguiente del accidente, a la clínica donde estaba internada ella y su amigo, le pidió entre 500 y 800 bolivianos para investigar y dar con el paradero de la camioneta y el conductor.

Es más, les había asegurado que ya lo tenían identificado, pero la familia estaba pendiente en la recuperación y gastos médicos que les solicitaban a diario para las recetas, por lo que no contaban con el presupuesto. "Ya tenemos los videos, solo queremos movilizarnos", fueron las palabras que le dio el policía a los heridos y familiares, pero al no recibir el dinero, no avanzaron en las investigaciones.

Desde ese entonces, hasta la fecha no supieron de las investigaciones que iba a hacer la Policías, hasta que los dos afectados tuvieron que salir de la clínica porque el seguro del SOAT de la motocicleta de Oyuky, ya había superado el monto económico.

"Mis amigos fueron los que se han movilizado y conseguido las imágenes de las cámaras de seguridad. El policía nos dio su nombre en su momento, pero por todo, no lo recuerdo. Pero si lo veo, lo reconozco", aseguró.



Diagnóstico

Oyuky se encuentra gravemente herida y postrada en cama. "Yo quedé con la cadera dislocada, se salió de su lugar mi pierna izquierda, estoy con la espalda raspada. No puede caminar, mis brazos y mi cuerpo me duelen, es más, no sé que tengo en mi pie porque en la clínica no me dijeron nada, ahora lo tengo hinchado y está drenando", explicó la mujer.

Denuncia que la atención en la clínica no fue la óptima, que los gastos fueron elevados, incluso sus compañeros han realizado actividades solidarias con los que han recaudado dinero, mismo que servirá para que se haga una radiografía del pie afectado.

"No siento mi pie, no puedo caminar por el tema de la cadera. Estoy postrada en cama", indicó.

El caso de Benjamín también es complejo, él sufrió daños en su brazo izquierdo, lo tiene inmovilizado, además sufrió una contusión en la cabeza donde le realizaron entre siete y ocho puntos, tiene una inflamación encéfalo craneal de uno a dos centímetros de profundidad.

"Ambos tuvimos que salir de la clínica, pero hubo negligencia con nosotros, con que hasta ahora no sé que tengo en mi pie, no se si es fisura o fractura. Es más, estuve una semana ahí y ni siquiera me habían bañado, solo me curaron una sola vez y un médico me rociaba un medicamento para que no me duelan los raspones", explicó.

Pedido de ayuda

Los afectados, familiares y amigos piden a la población dar con la ubicación y numeración de la placa de la camioneta con la que fueron embestidos y los tiene hasta la fecha, postrados en cama.

"Hay varias cámaras en el trayecto de la carretera al Norte, pedimos que nos ayuden a dar con otros videos y así llegar al chofer", clamó.

Roberto Rea, papá de Benjamín, indicó desesperado que ya no saben qué más hacer, ya que ni la Policía los ha ayudado a dar con el responsable del accidente, además que debido a la falta de dinero, tuvieron que sacar a su hijo de la clínica, y es su propia madre la que está atendiéndolo y realizando sus curaciones.

Lamentó la tragedia, hecho que frustra no solo las actividades de su hijo, quien estudia Medicina y también en un instituto; sino la de ellos, que están movilizados buscando dinero para las curaciones y estudios.