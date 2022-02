Chofer de micro fallece en accidente de tránsito, testigos cuestionan el actuar de la policía

Escucha esta nota aquí

En horas de la madrugada de este miércoles, el chofer de un micro de transporte público falleció a consecuencia del impacto sufrido contra un poste publicitario en la zona del séptimo anillo y Radial 10, de la capital cruceña. Vecinos que observaron los hechos refieren que el conductor transitaba a gran velocidad antes de perder el control del motorizado y colisionar con el pilar. Se sospecha que también estaría en estado de ebriedad.

Según el relato de los testigos, dos patrulleros policiales perseguían al chofer del micro cuando este perdió el control e impactó. A pesar de la gravedad del accidente, los uniformados no prestaron la debida atención médica al chofer.

“Eran dos camionetas, al parecer lo estaban persiguiendo (…). Los policías no se bajaron para auxiliarlo: yo le grité: ¡oficial, la ambulancia!, y me respondió que no tenía cobertura para llamada, no hubo auxilio por parte de la Policía”, contó una vecina a la red Unitel.

El relato coincide con el de un taxista que también transitaba por la zona. El conductor de este vehículo de servicio público cuestiona la evidente falta de auxilio por parte de la Policía.



“Desde el Plan Tres Mil lo estaban persiguiendo; ahorita han desaparecido los policías que lo han perseguido, más bien deberían haber anotado la placa y el interno para sancionarlos”, indicó el taxista.

La llegada de auxilio se demoró más de una hora. El arribo de paramédicos, bomberos de la Policía y bomberos voluntarios UUBR facilitó las labores de rescate del cuerpo sin vida del conductor. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla.

“Hay una persona que ha llegado a perder la vida en un hecho de tránsito (…) se ha podido hacer la extracción del cuerpo, ya la Unidad de Tránsito determinará las causas del accidente”, manifestó un efectivo de Bomberos.



También llegaron hasta el lugar dos grúas para retirar el vehículo accidentado. El micro se encuentra en la Unidad de Tránsito de la Villa Primero de Mayo.

