Choferes de micros no cobrarán Bs 3, pese a que los empresarios ratifican el aumento desde el sábado

Los choferes de micros de Santa Cruz manifestaron su rechazo al incremento del pasaje urbano a Bs 3, ratificado este viernes por los empresarios del transporte, y aseguran que mantendrán la tarifa de Bs 2. El secretario del Sindicato de Choferes de Micros, Jhonny Contreras, señaló que este aumento no beneficia a los conductores y que no lo permitirán.



“Nosotros no promovemos el incremento. No estamos de acuerdo; no lo permitiremos, porque no beneficia al conductor. Seguimos trabajando 18 horas al día y costeamos todo de nuestro bolsillo, desde la ropa hasta la alimentación. Este aumento solo favorece a los empresarios”, declaró Contreras a EL DEBER.



El dirigente calificó como “insostenible” el sistema actual de pago a destajo, que obliga a los choferes a competir por pasajeros, lo que, según indicó, genera inseguridad vial. También afirmó que el supuesto estudio técnico que respalda el aumento del pasaje carece de transparencia y compromiso para mejorar el servicio de transporte.



“Nos piden Bs 3 sin ofrecer mejoras en las unidades ni en las condiciones laborales de los conductores. Es un sistema abusivo que perpetúa la explotación laboral y el mal servicio”, enfatizó.