Choquehuanca pide derogar leyes del patrimonio natural cruceño

Ortuste lamentó que el TCP, que es el guardián de la CPE, con su sentencia 0076/2023 use argumentos de una norma inferior, la Ley Marco de Autonomías, en contrasentido con la propia CPE, “que dice que el nivel central tiene competencias en recursos naturales, pero no le ha dado competencia alguna en patrimonio natural, mientras que la Ley Marco de Autonomías, contraviniendo lo que dice la CPE, da al nivel central, en su artículo 87, competencias sobre patrimonio natural”, sustentó.

Cuestionó que la causa que derivó en la sentencia 076/2023 fuera sorteada en varias oportunidades, “significa que el proyecto no se aprobó, que ganó el no. El sorteo hace al principio de imparcialidad porque no se puede elegir al magistrado, no se hace un proyecto hasta que salga el sí. Esta irregularidad representa un defecto no subsanable de origen, pero en este caso es mucho más grave porque el magistrado está reconociendo que se sorteó”, apuntó.