Cierran el paro y anuncian nueva cumbre de instituciones para analizar las siguientes medidas; no descartan paros o cabildo

Vicente Cuéllar, presidente de ese comité y rector de la Uagrm, agradeció a la población por haber participado consciente y disciplinadamente en el paro . Recordó que los problemas deben resolverse dialogando y no con la violencia.

"Se ha anunciado que en los próximos días se va a realizar una mesa técnica (con el INE), les digo que no puede ser entre cuatro paredes, tiene que ser un evento público, que no ocurra lo que ha pasado anteriormente (en otras reuniones con el Gobierno), donde nos secuestran los celulares. Uno no puede grabar nada y luego salen tergiversando", manifestó Cuéllar, agradecido con todas las instituciones que se sacrificaron 48 horas.