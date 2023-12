Cierran la ruta a los Valles cruceños

"Los vecinos me llamaron y me dicen que el abogado habría intentado quitarles la vida. Esto no fue un accidente de tránsito, hay testigos, los mismos vecinos que van a declarar en la Policía, en la Fiscalía. Al ver tanta injusticia, con impotencia, los vecinos están tomando medidas de hecho. Vamos a pedir la sanción que corresponda para este colega abogado que cometió un delito. Hubo una tentativa de homicidio, por lo tanto, las autoridades deben actuar como se corresponde y hacer justicia porque nosotros no vamos a descansar", complementó Álvaro Condori, abogado de la comunidad Santa Martha.