Cinco niños con sospecha de dengue son internados cada día en el hospital de segundo nivel de Montero

"El dengue nos puede pasar una alta factura, todos los días internamos al menos cinco niños con dengue , no quisiéramos volver a pasar por este evento (muerte de un niño), es muy doloroso incluso para los médicos", manifestó el doctor Nogales a los medios de prensa.

Detalló que el pequeño que falleció con un cuadro de dengue se lo estabilizó tras su llegada a emergencias, pero cuatro horas después se descompensó, tuvieron que reanimarlo, pero desafortunadamente no resistió y falleció .

Nogales señaló que el hospital de segundo nivel está afrontando solo al dengue, pues, a pesar de que en Montero fue construido un hospital de tercer nivel (el Óscar Urenda), no pueden utilizarlo ni derivar a sus pacientes con cuadros críticos porque dicho nosocomio no está operando.

"Sabemos que hay un hospital de tercer nivel que tiene terapia, pero no está funcionando y como hospital de segundo nivel quedamos desprotegidos. Tenemos pacientes críticos no solo por dengue, sino por otras enfermedades, pero no podemos trasladarlos a otro lugar", lamentó.