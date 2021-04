Circula video de otra agresión del acusado de maltratar a niño y uno de los involucrados cuenta que vio al menor temblar de miedo

Escucha esta nota aquí

En un vídeo que circula en redes sociales se observa a Hans Bowles, hombre acusado de maltratar a su hijastro de 11 años, reclamar agresivamente a un trabajador que instala cámaras de seguridad. Bowles fue enviado la noche de este sábado, con detención preventiva, a la cárcel de Palmasola.



"Si sos un empleado. Bájate los pantalones y decí: mañana lo voy a solucionar el problema, porque sos un inútil", se escucha decir a Bowles en un video que dura 11 minutos.

Luego de varios insultos agrega: "A mi no me tuteés que te voy a reventar. Todo el día me perjudicaste. Sos un empleado de mie...".

Luego de continuar reclamando, llama por teléfono y dice: "Me está amenazando (al referirse al trabajador), todo el día me amenaza de que se lleva sus cosas, mañana mándame a alguien decente que me arregle el micrófono. Mañana me mandas un técnico decente. No esta basura que me mandaste".

En el vídeo también se escucha la voz de dos mujeres. La que parece ser la esposa dice: "Mirá cómo se altera mamá. Ya basta, por favor, basta. Señor instale la cámara y salga. Bájese y váyase".

En medio de gritos del investigado, otra mujer se dirige al trabajador: "Es que él es médico y lo perjudicaste".





Tras difundirse el video, uno de los involucrados en la filmación brindó declaraciones a la Red Bolivisión. En la entrevista contó que el acusado de maltrato a un infante también lo escupió a él. "En el momento que estuvimos en la vivienda, solo ocho horas, el niño se ocultó detrás de nosotros y él (el acusado) lo agarró del cuello. El niño temblaba, lo que dice el niño (la denuncia de maltrato) es verdad", sentencia.

Además, señaló que mientras realizaba el trabajo técnico de reparación de cámaras observó que el hombre maltrató a la esposa en medio del silencio y temor de los presentes y que incluso, empujó a su suegra. "Primera vez que veo que una mujer simpática, como es su esposa, que sea agredida con un puñetazo", dijo. Él cree que hay grabaciones de las agresiones que ha sufrido la familia, puesto que había una cámara grabando.

Aunque este viernes por la noche, en la Red Uno, la pareja del acusado, aseguró que en una sola ocasión fue agredida físicamente por Bowles, cuando él estaba bajo influencia alcohólica.

En esta jornada, en la cautelar se determinó que el acusado deberá permanecer preventivamente en la cárcel de Palmasola, por seis meses. Es acusado de maltrato infantil porque su hijastro tiene siete días de impedimento, de acuerdo a un informe médico.



