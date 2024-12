Ciudadanos exigen mano dura contra micreros que cumplieron un paro con violencia

“Se creen dueños de las calles. No sé cuánto poder tienen que nadie les puede decir nada. Esto es un abuso. Era un paro, no un bloqueo”, reclamó un usuario que se vio obligado a bajar de un trufi en la doble vía a La Guardia y octavo anillo. El vehículo en que se transportaba fu e abordado por un grupo de transportistas que, en medio de su vigilia, procedía a pinchar llantas.

Las quejas de los pasajeros no son solo porque los transportistas castigan interrumpiendo el servicio, sino por la aparente ‘pasibilidad de las autoridades’ frente al problema. A pesar del anuncio de sanciones por no prestar el servicio, no se observaron brigadas haciendo controles y la comuna tampoco puso a disposición vehículos para ayudar a la gente a movilizarse, como lo hizo en el paro de 48 horas.