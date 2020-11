Cívicos cruceños convocan a una cumbre por la unidad para el jueves; buscarán concentrar el voto

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, hace un llamado a los partidos políticos y agrupaciones para buscar un consenso de unidad de cara a las próximas elecciones departamentales y municipales. Alega que la desunión de candidaturas supone "regalar" al MAS la victoria.

Calvo marcó la cita para el jueves 26 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones cívicas,. Espera que acudan todos los frentes de oposición "que buscan días mejores para Santa Cruz". Considera que la ausencia de candidatos será recordada "en su momento, con el voto".

El llamado cívico pretende "preservar la democracia" con una propuesta electoral de unidad "en beneficio de la ciudadanía", manifestó el líder cívico.

Como antecedente, desde el ente cívico se resalta la "mala experiencia (de las elecciones generales) por ir separados". Para no repetir los mismos errores, proponen la unidad de candidaturas, como "la única forma de buscar y tener un país mejor".

Calvo recuerda que, al igual que en las nacionales, el Comité pro Santa Cruz fue el primero y el único que pidió la unidad. En esta ocasión, y a nombre del pueblo, "exige unidad para hacer una Santa Cruz, una Bolivia diferente".

La cumbre, destaca, quiere impulsar un "frente poderoso por Santa cruz y por Bolivia", dejando de lado "las ambiciones políticas de los llamados líderes". Además, considera que esta misma actitud de concentrar las alternativas deberían repetirse en los demás departamentos del país.

Calvo pide a los precandidatos "que no sean cómplices del MAS, que no sigan atentando contra los bolivianos, contra los cruceños" y que no dispersen el voto. Considera que con Santa Cruz dispersa "vamos perder".

Cuestiona el padrón

El Comité pro Santa Cruz persiste en su idea de que el padrón electoral está viciado y debe ser auditado. Apela a los partidos para que pidan "al Tribunal Supremo Electoral un padrón nuevo que convenza al ciudadano y nos dé confianza".

Calvo plantea la revisión, como primer paso, "y si hubiese la oportunidad, hacer un nuevo padrón". Alega que el actual solo beneficia al partido de gobierno.