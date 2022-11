Cívicos determinan paro indefinido en todo el país por el censo en 2023

Para estas demandas, se ha dado un plazo de 72 horas al Gobierno nacional. "Caso contrario, si no hay una solución a este problema, el Movimiento Cívico ingresará a un paro nacional a partir del lunes 7 de noviembre", advirtió Graz, a tiempo de remarcar que esta medida tendría caracter indefinido.

"El cerco no es una medida que solo perjudique a Santa Cruz. Las otras regiones ya están sintiendo el desabastecimiento de combustible y de alimentos. Se están encareciendo los productos y no hay una solución visible", apuntó.