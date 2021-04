Cívicos piden a Brasil que conceda asilo político a la exministra Pinckert

Escucha esta nota aquí

El Comité pro Santa Cruz, mediante una carta enviada al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido que al país vecino le brinde asilo político a la exministra María Elva Pinckert y que la comunidad internacional interceda para frenar la "persecución" desatada en contra de ex autoridades y figuras de la oposición al MAS.

Los cívicos solicitan que se conceda asilo para la exministra de Medio Ambiente y Agua, pues sus razones son "plenamente valederas en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional humanitario".

Además, plantean que se conforme una comisión internacional de lucha contra la corrupción y violación de Derechos Humanos (DDHH), para dejar sin efecto las "aprehensiones y detenciones ilegales, así como la persecución política en contra de los derechos humanos y la oposición en el país.

"El Ministerio Público, sin respetar las garantías que se le otorga a una persona imputada por un proceso penal (no fue notificada personalmente), no le dejó copia de la denuncia, no le permitió justificar su inasistencia ni apersonarse voluntariamente, generando así la indefensión absoluta y, pese a los atropellos, libra el mandamiento de aprehensión", reza la misiva del Comité.



El documento, que fue firmado por el presidente de la entidad cruceña, Rómulo Calvo, también reseña la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez y sus ex colaboradores, al iguales que activistas y personas ligadas a la oposición, a quienes enmarca en un escenario de persecución y aduce que son víctimas de "instrumentalización" de la justicia, que es utilizada para impulsar el caso del supuesto 'golpe de Estado' y otros hechos de corrupción.

La exministra Pinckert se declaró en los últimos días en la clandestinidad y también dijo ser perseguida por el partido de Gobierno, al igual que el exministro de la Presidencia Yerko Núñez.

Las ex autoridades que se encuentran con detención preventiva desde el pasado 15 de marzo son la expresidenta Áñez y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra.





te puede interesar Santa Cruz Costas pide al Gobierno que se deje de estupideces y dice que el centralismo le teme al 'emputamiento' de los cruceños La autoridad pidió a la administración estatal que se deje de cinismos respecto a la salud y la "persecución en contra de la oposición. Hoy convocó al COED para conocer la realidad de la emergencia sanitaria, donde también se incluirá a Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández