Cívicos provinciales demandan paro y bloqueo: "tenemos miedo al hambre, no al Gobierno"

Serrate destacó el compromiso de las provincias y el esfuerzo que realizaron para llegar hasta los pies del Cristo Redentor para participar en el cabildo. "Me preguntaron si no teníamos miedo" ante la posibilidad de sufrir la represalia del oficialismo, comentó ante los miles y miles de personas congregadas. "Miedo al hambre, no al Gobierno", continuó el cívico provincial entre aplausos de los presentes.