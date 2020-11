Cívicos y asambleístas cruceños alistan protestas

Escucha esta nota aquí

La modificación del reglamento interno de la Asamblea Legislativa Plurinacional promovida por el MAS encendió las alarmas en el Comité pro Santa Cruz y en los asambleístas electos por el departamento opositores al masismo, que alistan medidas de protestas.

La dirigencia cívica cruceña y los legisladores se reunieron este miércoles para asumir medidas. En ese sentido, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la convocatoria de la Asamblea de la Cruceñidad para decidir acciones para intentar revertir de la decisión de la Asamblea, considerada abusiva.

“El 2/3 no se va a suspender, vamos a pelear eso en todo momento, porque si no van a estar calentando asiento (los parlamentarios opositores) y eso es lo que no va a permitir el pueblo”, indicó Calvo.

La senadora electa por Creemos, Centa Rek, luego del encuentro, indicó que acudieron al Comité para expresar su preocupación por lo sucedido en las últimas horas en ALP, donde los parlamentarios que concluirán hoy sus funciones modificaron el reglamento interno para que algunas medidas importantes, como el ascenso de coroneles a generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía se apruebe por mayoría absoluta y no por dos tercios, como ocurría hasta el martes.

La bancada del MAS no contará con los dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa a partir de la próxima legislatura.

“Hemos visto la vocación dictatorial en la actual Asamblea, que ha anulado la posibilidad de que el pueblo boliviano tenga una representación para las minorías y ejerza una verdadera democracia desde el parlamento”, dijo Rek, quien estuvo acompañada por varios de sus compañeros de bancada.

Ánimos caldeados

Mientras se desarrollaba la reunión de directorio, varias personas llegaron hasta el lugar para exigir a los cívicos que se convoque a la Asamblea de la Cruceñidad. A la salida del encuentro, Calvo fue increpado por un grupo, quienes le exigían que renuncie a su cargo.

“Es lamentable que haya gente que esté tratando de dañar el trabajo que se está haciendo desde hace ocho días para presentar algo al pueblo boliviano y a escala internacional”, señaló Calvo.

El dirigente cívico pidió a los manifestantes que se dirijan a la justicia para exigir que se investigue el supuesto fraude electoral. “Deberían estar gritando ahí, exigiendo a los jueces una auditoría al padrón electoral y a las elecciones”, respondió Calvo.

Llama a la acción

Juan Martín Delgado, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), lamentó que la gente siga engañada y crea que el MAS cambiaría con esta nueva elección.

“Están buscando la mayoría, están buscando perseguir. Qué les hace creer que todo el show político que ahora están haciendo de que es un momento de cambio, es verdad”, dijo Delgado.

El dirigente dijo que “ya era hora” que el Comité pro Santa Cruz presente el amparo ante la justicia. “Necesitamos acción. Qué estamos esperando para salir”, arengó.