Clan de estafadores operaba desde la Villa y la cárcel, sus víctimas suman 400

Uno de los aprehendidos confesó que aprendió a estafar en Palmasola

¿Qué hacer para evitar ser víctimas de estafa?

La Policía recomendó a la población cerciorarse antes de realizar algún tipo de pago, verificar primero si es la persona idónea con la que cree estar comunicándose; verificar los links y no acceder a enlaces desconocidos.

Incluso, dudar de las renovaciones de WhatsApp o de las redes sociales, que ofrecen algunas personas luego de llamadas sospechosas.



"No deposites", es el slogan de la campaña que intensifica la Policía, a fin de generar conciencia a la población para que no caiga en estafas, no caer en los cuentos de la maleta o pedido de dinero.