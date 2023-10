Coca se quintuplicó en el Amboró en cuatro meses; en Yapacaní ponen trancas y candados

De cuatro hectáreas de cultivos de coca registradas en la zona Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Parque Nacional Amboró, los cultivos en el Amboró se han disparado aproximadamente a 20; sin embargo, la directora del parque, Andreína Tolavi, cree que pueden ser más de 30, entre nuevas y antiguas plantaciones, ya que no se han concluido las visitas a todos los puntos.

“Las nuevas hectáreas están en las comunidades 15 de mayo y San Antonio, eso es en la zona ANMI, pero no hemos ingresado a la zona parque (de protección estricta)”, informó.

“Si alguien lo informó, no es oficial. Voy a exigir que los de Umopar entren a la zona parque”, aseguró Tolavi.

“El único lugar donde reconozco que no tengo total gobernanza es en Yapacaní porque hay candados en el mismo camino. Eso es de conocimiento público, es la única zona en la que nos cuesta, pero igual vamos en moto, caminamos”, admitió.

Jorge Landívar, ex director del Amboró y de otras áreas protegidas, recordó que en 2017 planteó una propuesta para implementar tres puestos militares de control de recursos naturales en ese parque nacional.

El laboratorio tenía una inversión de entre $us 200 a 250 mil, y según Saúl Espinoza, comandante de Umopar Chapare, se trataba de un laboratorio boliviano que llevaba un año operando.

“Dieron la noticia de una fábrica, pero nunca nos comunicaron, ni dijeron en qué punto la encontraron, no nos dieron las coordenadas, no fui partícipe”, dijo Tolavi.

Desde el Movimiento al Socialismo también salen cuestionamientos. El legislador Hernán Hinojosa apuntó al INRA y a la ABT. “Hay falta de control y si las autoridades llamadas por ley no cumplen, pediré la destitución”, dijo.

Una comitiva del Comité Cívico cruceño se dirigió hasta el Parque Nacional Amboró. En entrevista con el programa Que no me Pierda, el vicepresidente Stello Cochamanidis dijo que las personas que habitan en la zona ANMI estaban cosechando la hoja de coca abiertamente. "Eso lleva tiempo, no es reciente, ocurre a vista y paciencia del Gobiernoi. Hay muchas rejas y controles para entrar", denunció.