Cochabamba: la escasez obliga hasta racionar alimentos en hospitales

“Estamos con problemas graves, no tenemos insumos suficientes y lo que queda durará máximo hasta el jueves, aunque existe el compromiso de los proveedores que de alguna manera van hacer llegar los alimentos”, señaló el secretario de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz , al informar que están atravesando serias dificultades para garantizar la alimentación de los pacientes en los hospitales del Norte, del Sur y Cochabamba, y en los centros integrales.

Informó que el desabastecimiento ha obligado a racionar los alimentos priorizando a los pacientes, mientras que el personal de turno, que trabaja las 24 horas, debe llevar su ración de comida, ya que no se dispone de suficientes alimentos para ellos.

Señaló que las despensas de los hospitales estuvieron vacías hasta que los proveedores enviaron provisiones para el fin de semana, aunque estas ya están nuevamente agotándose. “Tenemos alimento máximo hasta el miércoles o jueves. Ya nos han informado que no hay arroz ni otros insumo s básicos. Las empresas harán lo posible por ayudarnos, pero el abastecimiento es incierto”, insistió.

Aseguró que, debido a que la carne de res ya no está disponible, las comidas se preparan principalmente con pollo, aunque “estos llegan del tamaño de una codorniz”, según Cruz.

Por su lado, Daniel Vargas, presidente del Control Social de Cercado, indicó que “está faltando de todo”, por lo que este miércoles tienen prevista una reunión a fin de tomar determinaciones porque la situación es verdaderamente crítica. “Los bloqueos no dejan ingresar ningún producto de la canasta familiar y otros, como insumos y medicamentos. Seguramente se va a poner peor si sigue el corte de rutas”, alertó.

Muchos han optado por reemplazar la carne, porque su presupuesto ya no les alcanza. Un kilo que antes se compraba a Bs 42 ahora está a Bs 58, dijo un hombre.

Arias manifiesta que el ciudadano ya está volcando su rabia contra Evo Morales, que está impulsando estos bloqueos, pero también contra el Gobierno porque no encuentra una solución y ya son más de 15 días de bloqueos y todo sube. “En general hay un ambiente de incertidumbre y rabia, porque ni el comercio está funcionando bien porque no hay dólares. “Es una crisis estructural, las flotas no salen y si lo hacen cobran precios elevados, el movimiento interno está paralizado y se cancelan eventos”, lamentó.